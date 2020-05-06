Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 6 мая 2020: 587 человек заражены, 187 нарушителей оштрафованы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 6 мая 2020 года. По последним данным, в городе число зараженных выросло до 587 человек. За сутки плюс 32. В краснодарских обсерваторах остается 641 человек. Температура у всех в норме, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В майские праздники не прекратили свою работу и «коронавирусные» патрули. Они по-прежнему следят за тем, чтобы горожане соблюдали режим. С жителями кубанской столицы ведут разъяснительную работу. Но тех, кто грубо нарушает карантин, наказывают. За последние 24 часа оштрафовали 187 человек, предупреждением отделались 217 краснодарцев.

Кроме того, 400 многодетных семей Краснодара получили продуктовые наборы. Информацию о тех, кому необходимо помочь, собрали за время работы действующих в краевом центре «горячих линий».

- Первый продуктовый набор вручили семье, где трое детей - 14-летний Никита, 8-летний Илья и Марк, которому исполнилось 10 месяцев, - рассказывают в мэрии города. - Их мама Марина сейчас одна с детьми. Глава семейства на заработках - он трудится вахтовым методом в отдаленном регионе России.

Пока действуют ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, он не может вернуться.

Кроме того, стало известно, что главный врач инфекционного госпиталя в Усть-Лабинске Эдуард Емцев заразился коронавирусом. Его инфекционный диагноз подтвердился. В Краснодарском крае это уже четвертый случай заражения медика.

Напомним, что в регионе продолжает действовать карантин, губернатор продлил действующие ограничения, в том числе и пропускной режим, до 12 мая. Также с 30 апреля введен так назывемый масочный режим.

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