Новой жертвой коронавируса в Краснодарском крае стал врач-рентгенолог

В Краснодарском крае растет список жертв коронавируса. Из 19 человек, погибших от инфекционного заболевания, уже двое - медики. Вчера, 25 апреля, не стало 52-летнего врача-рентгенолога из Лабинска Алексея Васильченко.

- Сегодня не стало моего папы..., - написала в соцсети дочь медика Екатерина Васильченко. - Замечательного отца, мужа, сына, врача-рентгенолога. Он умер как герой, герой нашего времени!

Она рассказала, что 6 апреля он добровольно встал в ряды сотрудников инфекционного госпиталя, развернутого в Лабинске в связи с распространением коронавируса.

Врач находился на посту, даже когда у самого уже появились симптомы грозного вируса.

- 13 апреля доктор Лабинской ЦРБ поступил в реанимационное отделение местной больницы. 16 апреля был подключен к аппарату ИВЛ и переведен в краевое медучреждение, - сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Алексею Васильченко диагностировали двухстороннюю пневмонию. Позже подтвердился и Covid-19.

Несмотря на предпринимаемые усилия коллег, спасти доктора не удалось. Он погиб.

- Он был лучшим отцом, и просто невероятным ЧЕЛОВЕКОМ, всегда каждого больного пропускал через себя, за каждого переживал, как за родного. Он горел на работе, освещая... Пожалуйста! Умоляю! Сидите дома! - в отчаянии написала его дочь.

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