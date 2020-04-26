Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 26 апреля 2020: заболел 12-летний ребенок, 21 человек - в тяжелом состоянии

26 Апр 2020 2020-04-26T14:51:17+03:00

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения на 26 апреля 2020 года

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В Краснодарском крае за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 73 человек. Среди заболевших, по данным администрации края, 47 женщин и 26 мужчин, в том числе 57 детей.

- 44 новых случая зафиксировано в Краснодаре, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Восемь - в Сочи, среди них 15-летний подросток. Пять - в Ейске, трое - в Калининском районе, по два - в Усть-Лабинском и Тихорецком районах.

По одному заразившемуся зафиксировано в Абинском, Северском, Тимашевском, Новопокровском, Динском, Гулькевичском, Кавказском, Брюховецком районах и в Анапе подтверждено по одному случаю.

Есть и хорошие новости. Понемногу, но увеличивается число выздоровевших. Их уже 125 человек, среди которых 23 ребенка.

Двадцать один заболевший находится в тяжелом состоянии - они подключили к искусственной вентиляции легких. Надежда на то, что организм сможет побороть инфекцию есть.

Всего на 26 апреля в медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 – 2398 человек, из них 292 ребенка.

Продолжают стационарное лечение 1154 человека, из них 118 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у двух сотрудников больницы Апшеронска.

ИСТОЧНИК KP.RU