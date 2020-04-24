2020-04-24T19:07:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус подтвердился у двух сотрудников больницы Апшеронска

Все сотрудники приемного отделения отправлены на самоизоляцию [подкаст]
Евгения СОРОКА
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Большая часть сотрудников переведена на дистанционную работу.Большая часть сотрудников переведена на дистанционную работу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус выявляют не только у пациентов больниц, но и у ее сотрудников. Как стало известно, заразились двое сотрудников центральной районной больницы Апшеронска. Об этом стало известно 22 апреля, когда был проведен первичный лабораторный анализ.

- У врача-терапевта и санитарки выявили коронавирус, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - Их обследовали как лиц из группы риска, правда, симптомов заболевания у них не было.

Несмотря на то, что работники чувствовали себя нормально, по решению Роспотребнадзора в тот же день были закрыты на карантин терапевтическое и приемное отделение - именно здесь последние дни трудились сотрудники.

- В терапевтическом отделении находятся 39 пациентов и десять медработников, - уточняют в оперштабе края. - Еще девять медиков самоизолировались дома.

Все сотрудники приемного отделения отправлены на самоизоляцию.

Кроме того, в связи с карантином два этажа терапевтического корпуса перекрыты.

- Организована доставка пищи, медикаментов и вещей, необходимых персоналу и пациентам, проведена генеральная уборка, - добавляют в оперативном штабе Краснодарского края. - Большая часть сотрудников переведена на дистанционную работу.

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Чтобы не допустить сбоя в оказании медпомощи, был привлечен персонал из других структурных подразделений. Как стало известно, часть коек неврологического профиля перепрофилировали под терапевтические.

По состоянию на утро 24 апреля ЦРБ работает в полном объеме.

Напомним, по последним данным, коронавирус в Краснодарском крае подтвержден у 623 жителей региона. 16 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В стационарах продолжают лечение 1210 человек с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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