2020-04-24T11:57:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 апреля 2020 года увеличилось на 84

Диагноз подтвержден у 623 жителей региона
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае резко увеличилось за последние сутки. 24 апреля стало известно о 84 новых подтвержденных случаях - это максимальный прирост за все время эпидемии. Таким образом, диагноз подтвержден у 623 жителей края.

Большинство новых случаев пришлись на Краснодар - 40, теперь в краевом центре 241 заболевший. Еще семь подтверждений получили пациенты в Сочи, по пять в Тимашевском и Тихорецком районах, по четыре в Новороссийске, Ейске и Щербиновском районе, три - в Кореновском районе, по два в Калининском и Динском районах.

Еще по одному пациенту с коронавирусом прибавилось в Армавире, Красноармейском, Темрюкском, Абинском, Каневском и Славянском районах, Туапсе и Анапе.

Среди заболевших коронавирусом пятеро детей из Сочи, Новороссийска, Краснодара и Кореновского района – им от 3 до 17 лет.

Коронавирус в Краснодарском крае с начала эпидемии унес жизни 18 человек, число умерших увеличилось на два случая за последние сутки. При этом 118 пациентов выздоровели. В стационарах продолжают лечение 1210 человек с подозрением на коронавирус.

16 пациентов с подтвержденным диагнозом находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Из них пять в инфекционной больнице №2 Сочи, три в Тихорецкой ЦРБ, по два в СКИБ, Лабинской и Красноармейской райбольницах, горбольнице Горячего Ключа, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 8041 человек, а в обсерваторы Краснодара, Сочи, Анапы, Кабардинки, Туапсе, Армавира, Динской, Кущевской и Голубицкой помещены 778 граждан, которые прибыли из других регионов.

Карантин в Краснодарском крае продолжает действовать до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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