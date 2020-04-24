2020-04-24T11:45:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 24 апреля 2020 года составило 18

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 24 апреля 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 24 апреля 2020 года продолжает расти. За последние сутки скончались еще два человека. С начала эпидемии коронавирус на Кубани унес жизни 18 человек.

В Ейской ЦРБ на лечении находилась 72-летняя женщина – у нее диагностировали бронхиальную астму, ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь. 17 апреля пришло подтверждение наличия коронавирусной инфекции.

Пациентку перевели в реанимацию Ленинградской ЦРБ с двухсторонней пневмонией. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

Второй смертельный случай за последние сутки произошел в Краснодаре. В третьей городской больнице скончалась 81-летняя женщина.

- Она страдала ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, органическим расстройством личности, хроническим вирусным гепатитом и хронической болезнью почек. 20 апреля тест на коронавирус показал положительный результат. Женщина была переведена в реанимацию городской клинической больницы №3, спасти ее не удалось, - сообщили в краевом оперативном штабе.

Из 18 умерших с коронавирусной инфекцией 11 случаев зафиксировано в Краснодаре, по два в Лабинской и Ленинградской ЦРБ, по одному – в Новороссийске, Усть-Лабинске и Ейске.

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 24 апреля 2020 года выросло на 84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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