2020-04-25T13:38:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля 2020 года составило 707 человек

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае снова увеличилось
Евгения СОРОКА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе вновь выросло количество инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 апреля 2020 года увеличилось на 84. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 707 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

Отметим, что всего за последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

Всего за помощью к медикам обратились 2321 человек с подозрением на вирус, из них 104 ребенка. Под медицинским наблюдением - остаются 8484 жителя края.

Роспотребнадзор провел 25101 исследование на коронавирус, лаборатории регионального минздрава – 38652 теста.

На данным момент в обсерваторах находятся 868 человек.

- 449 в Сочи, 125 в кубанской столице, 115 в Анапе, 97 в поселке Кабардинка, 34 в Туапсе, - добавляют в администрации Краснодарского края. - 20 человек - в станице Динской, 15 в станице Кущевской, семь - в Армавире, шесть в станице Голубицкой.

Врачи говорят, что температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Напомним, c начала эпидемии вирус унес жизни 18 человек.

Карантин в Краснодарском крае продолжает действовать до 30 апреля. До этого времени все массовые скопления людей на улицах, прогулки по набережными и выезды на кладбище - запрещены. Нарушителей по-прежнему наказывают рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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