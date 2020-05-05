Главврач COVID-госпиталя на Кубани заразился коронавирусом

Главный врач инфекционного госпиталя в Усть-Лабинске Эдуард Емцев заразился коронавирусом. Его инфекционный диагноз подтвердился вчера, 4 мая.

- Да, врач госпитализирован, - сообщили "КП" - Кубань" в оперативном штабе.

Районная больница, которой пять лет руководит Эдуард Емцев, была переформатирована в COVID-госпиталь в начале апреля. С этого момента всех больных с первыми симптомами начали доставлять сюда бригады скорой помощи, где их обследуют и принимают решение о госпитализации.

В Краснодарском крае это уже четвертый случай заражения медика. Несколькими днями раньше от коронавируса скончались два врача лабинского госпиталя и водитель скорой из этого же медучреждения.

Напомним, краевые власти уже начали дополнительные выплаты медикам, работающим в опасных условиях. Врачи получат по 50 тысяч в месяц, средний медперсонал по 25 тысяч, младший – 15 тысяч рублей.

Более того, на днях было принято решение вознаградить рублем и технический персонал госпиталей, где лечат больных коронавирусом. Слесари, уборщицы и сантехники получат по 10 тысяч рублей к заработной плате.