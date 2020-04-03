2020-04-03T17:14:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев: «Медики края, работающие с больными коронавирусом, получат надбавку по 50 тысяч»

Инфекционные больницы принимают «удар» первыми
Виталий КАРНАУХ
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Вениамин Кондратьев встретился с медиками региона. Фото: пресс-служба администрации края.Вениамин Кондратьев встретился с медиками региона. Фото: пресс-служба администрации края.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с кубанскими врачами, на долю которых в регионе выпала основная забота – сохранение здоровья граждан. На встрече глава региона отметил, что врачи сейчас работают в условиях колоссальной загруженности.

- Вам приходится на посту находиться круглые сутки, вы практически живете в больницах. Конечно, мы благодарны за такую самоотдачу. Поэтому приняли решение о надбавке к зарплатам тем работникам, которые находятся в зоне риска, - заявил Кондратьев.

По его словам, это тот медицинский персонал, который работает в инфекционных больницах, контактирует с заболевшими коронавирусом.

Врачи получат по 50 тысяч в месяц, средний медперсонал по 25 тысяч, младший – 15 тысяч рублей. Отмечается, что доплату получат и врачи, фельдшеры скорой помощи, медработники, которые оказывают первичную помощь подцепившим коронавирусную инфекцию.

Главврач краевой инфекционки Сергей Зотов заявил, что учреждения именно этой направленности берут удар на себя. Однако, по его словам, персонал к этому готов.

- С 1 апреля у нас работает Covid-госпиталь. Кроме того, открыли общежитие на 150 мест, приобрели для врачей все необходимые средства защиты, маски. Планируется к закупке 35 аппаратов искусственной вентиляции легких, - пояснил главврач Зотов.

А глава клинической больницы скорой медицинской помощи крайцентра Николай Босак заявил, что кубанские медики готовились к этой ситуации еще во время вспышки в Китае.

Над вакциной от нового вида коронавируса работают лучшие ученые мира, однако ее изобрести пока еще не удалось. Поэтому лучший способ избежать заражения – это карантин, введенный в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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