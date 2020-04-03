2020-04-03T11:34:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 апреля 2020: девять из 17 заболевших не были за границей

Мы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 апреля
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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Как ранее сообщала «Комсомольская правда»- Кубань», в регионе 3 апреля подтвердили 17 новых случаев заражения COVID-19. Восемь из них – завозные, остальные контактировали с уже заболевшими.

Некоторые заболевшие ранее посещали Мексику, Кубу, Турцию, ОАЭ. А это страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Среди заразившихся - жители Краснодара, Курганинска, Лабинска, Славянска-на-Кубани, Новороссийка. Когда они вернулись из-за границы, у них взяли необходимые анализы, люди находились на самоизоляции.

- Сейчас они помещены в изолированные боксы в больницах, за ними следят врачи.Граждане получают необходимое лечение, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в Оперативном штабе Краснодарского края.

Остальные заразившиеся были выявлены в результате эпидрасследования. Люди находились в изоляции до постановки диагноза.

Возраст 17 пациентов – от 14 до 77 лет. Из них 9 женщин и 8 мужчин. Их состояние удовлетворительное, только один – в тяжелом состоянии.

Всего в медицинские организации края обратилось 555 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 106 детей. Продолжают стационарное лечение 239 человек, из них 79 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 4735 человек.

Напомним, что с 31 марта в Краснодаре введен карантин. Актуальную информацию о коронавирусе в Краснодаре можно получить круглосуточно по телефону «горячей линии» оперативного штаба 8(800)707-07-11.

Всего за последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода. Полностью выздоровели 46 человек .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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