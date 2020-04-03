Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 апреля: в регионе COVID-19 выявлен еще у 17 человек

3 Апр 2020 2020-04-03T10:48:42+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 апреля

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За последние сутки 3 апреля в Краснодарском крае коронавирус выявлен еще у 17 человек. Ранее диагноз был подтвержден у 12 пациентов, причем двоих из них уже выписали домой.

- Всего за последние сутки в России подтвержден 601 новый случай коронавируса в 32 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода. Впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. За сутки полностью выздоровели 46 человек , - сообщает Оперативный штаб.

Всего в медицинские организации края обратилось 555 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 106 детей. Продолжают стационарное лечение 239 человек, из них 79 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 4735 человек.

В Краснодаре в гостинице «Платан» организован обсерватор для прибывших из-за границы, сейчас там находятся шесть человек. Все они чувствуют себя хорошо, их состояние в норме.

Напомним, что с 31 марта в Краснодаре введен карантин. Актуальную информацию о коронавирусе в Краснодаре можно получить круглосуточно по телефону «горячей линии» оперативного штаба 8(800)707-07-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU