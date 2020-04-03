Число заболевших коронавирусом в Краснодаре на 3 апреля 2020 года составило 12

Карантин в Краснодарском крае: выписан первый штраф в 15 тысяч рублей 00:00 00:00

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Краснодар на 3 апреля 2020 года за сутки не увеличилось. Диагноз подтвержден у 12 пациентов, причем двоих из них уже выписали домой. Лечение от коронавируса в краевом центре продолжают 10 человек. Еще семь человек с подтвержденным диагнозом продолжают лечение в Сочи.

- Всего в медицинские организации края обратилось 533 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 102 ребенка, - сообщают в краевом оперативном штабе. - Продолжают стационарное лечение 236 человек, из них 75 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 4847 человек.

В Краснодаре в гостинице «Платан» организован обсерватор для прибывших из-за границы, сейчас там находятся восемь человек. Все они чувствуют себя хорошо, их состояние в норме.

Напомним, что с 31 марта в Краснодаре введен карантин. Актуальную информацию о коронавирусе в Краснодаре можно получить круглосуточно по телефону «горячей линии» оперативного штаба 8(800)707-07-11.

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