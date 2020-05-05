Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 мая 2020 года: среди заболевших 17-летний подросток, 20 человек подключены к ИВЛ
За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось еще на 97 человек. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 1437 заразившихся. Возраст пациентов от 17 до 91 года. Среди них 36 мужчин и 61 женщина.
Как сообщает Оперативный штаб региона, 32 случая зафиксировано в Краснодаре,11 заболевших в Калининском районе, по 7 - в Сочи и Ейском районе, по пять заболевших - в Староминском, Апшеронском, Лабинском районах, в том числе 17-летний подросток.
По три случая - в Выселковском, Северском и Щербиновском муниципалитетах. В Тбилисском, Красноармейском, Усть-Лабинском районах и в Армавире выявили по два новых заболевших. По одному случаю - в Новокубанском, Тимашевском, Крымском, Славянском, Курганинском, Кореновском, Гулькевичском, Тихорецком районах.
443 пациента выписаны с выздоровлением, из них 40 детей. 21 пациент умер, 20 человек подключены к ИВЛ.
В обсерваторах остаются 1916 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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