Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 мая 2020 года увеличилось еще на 97 человек
За последние сутки число заболевших коронавирусом на Кубани увеличилось еще на 97 человек. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 1437 заразившихся. Такие данные сообщает оперативный штаб.
За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 1770 человек.
Вчера, 4 мая, число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось еще на 96 человек. Из них семь завозных – из Республики Абхазия, Москвы и Хабаровска, остальные контактировали с ранее заболевшими.
Среди пациентов - 56 женщин и 40 мужчин, в том числе семь детей в краевой столице, Щербиновском, Белореченском и Апшеронском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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