Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 мая 2020 года увеличилось еще на 97 человек

5 Май 2020 2020-05-05T11:10:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 мая 2020 года

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За последние сутки число заболевших коронавирусом на Кубани увеличилось еще на 97 человек. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 1437 заразившихся. Такие данные сообщает оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 1770 человек.

Вчера, 4 мая, число заболевших коронавирусом в регионе увеличилось еще на 96 человек. Из них семь завозных – из Республики Абхазия, Москвы и Хабаровска, остальные контактировали с ранее заболевшими.

Среди пациентов - 56 женщин и 40 мужчин, в том числе семь детей в краевой столице, Щербиновском, Белореченском и Апшеронском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU