Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 4 мая 2020 года: в числе заболевших 7 детей

4 Май 2020 2020-05-04T11:30:40+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось еще на 96 человек. Из них семь завозных – из Республики Абхазия, Москвы и Хабаровска, остальные контактировали с ранее заболевшими. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 1340 заразившихся.

- Среди пациентов 56 женщин и 40 мужчин, в том числе семь детей в Краснодаре, Щербиновском, Белореченском и Апшеронском районах. Возраст заболевших разный - от 4 до 84 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

37 новых случаев зафиксировано в Краснодаре, 11 человек в Апшеронском районе, 8 в Щербиновском районе и 7 в Сочи. По четыре заболевших подтверждено в Усть-Лабинском и Ейском районах, по три в Северском и Крымском районах. По два случая - в Геленджике, Калининском, Тихорецком, Белореченском и Динском районах. По одному в Армавире и Новороссийске, а также Отрадненском, Красноармейском, Павловском, Кущевском, Лабинском, Белоглинском и Кавказском районах.

409 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 37 за последние сутки. Скончался 21 человек. Девятнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

В обсерваторах края в общей сложности 1813 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU