2020-05-04T11:04:55+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 мая 2020 года увеличилось еще на 96 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае резко увеличилось за последние сутки. 4 мая стало известно о 96 новых подтвержденных случаях - это максимальный прирост за все время эпидемии. Таким образом, диагноз подтвержден у 1340 жителей края. Такие данные приводит оперативный штаб.

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай коронавируса в 82 регионах. Зафиксировано 76 летальных исходов. Полностью выздоровели 1456 человек.

Вчера, 3 мая, положительный результат на коронавирус дали тесты у 52 женщин и 30 мужчин. Больше всего больных опасной инфекцией в Краснодаре – за сутки прирост составил 37 человек.

В оперштабе сообщили, что в числе зараженных пятилетний ребенок из Крымска.

Выздоровели и выписаны 372 пациента. 20 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в СКИБ, в инфекционной больнице №2, в краснодарской горбольнице №3, в Лабинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской ЦРБ, горбольнице Горячего Ключа, краевой клинической больнице №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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