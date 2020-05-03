2020-05-03T11:33:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 мая 2020 года: в числе заболевших пятилетний ребенок

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения на 2 мая 2020 года
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось еще на 82 человека. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 1244 заразившихся. В оперштабе отметили, что в больницах с кронавирусом лежат 76 детей.

Больше всего больных коронавирусом в Краснодаре – за сутки прирост составил 37 человек. В Крымском районе заболели 13 человек. По четыре случая подтвердилось в Горячем Ключе, Новороссийске, Щербиновском и Апшеронском районах. В Динском, Белореченском, Кущевском, Тихорецком, Красноармейском районах подтверждено по два случая Covid-19. По одному заболевшему выявили в Калининском, Мостовском, Усть-Лабинском, Староминском, Темрюкском, Северском районах.

Положительный результат на коронавирус дали тесты у 52 женщин и 30 мужчин. В оперштабе сообщили, что в числе заболевших пятилетний ребенок из Крымска.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 20 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в пяти муниципалитетах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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