Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 мая 2020 года увеличилось еще на 82 человека

3 Май 2020 2020-05-03T11:30:05+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 мая 2020 года

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За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось еще на 82 человека. Таким образом, на Кубани зарегистрировано уже 1244 заразившихся. Такие данные приводит оперативный штаб.

– Выздоровели и выписаны 372 пациента, из них 53 за последние сутки, – сообщили "Комсомольской правде"- Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что на Кубани 20 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Такие больные лежат в Краснодаре, Лабинске, Тихорецке, Усть-Лабинске, и Горячем Ключе.

Всего за последние сутки России подтверждено рекордные 10633 новых случая коронавируса. По данным опертштаба, они выявлены в 85 регионах страны. При этом больше всего случаев зафиксировано в Москве (5948), Московской области (822) и Санкт-Петербурге (295). За сутки в России полностью выздоровели 1626 человека, скончались 58 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU