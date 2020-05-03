«Отменить бронь»: Мэр Сочи сообщил о возможности переноса открытия сезона

Весь санаторно-курортный комплекс Сочи уже вовсю готовится к открытию сезона. Крупные отраслевые объекты благоустраивают территорию и пляж, освежают номерной фонд и проверяют инженерную инфраструктуру.

- Приход лета никто не отменял. Каждый руководитель выстраивает сегодня работу таким образом, чтобы максимально быстро войти в режим функционирования после снятия карантина. Подготовка к летнему курортному сезону 2020 года ведется в плановом режиме, - сообщил «КП»-Кубань» заместитель начальника управления курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат.

Как рассказали сочинские туроператоры, бронирование уже началось.

Но глава Сочи Алексей Копайгородский не рекомендовал отелям и туроператорам раньше времени открывать бронирования на даты с 1 июня до тех пор, пока не будет снят карантин из-за пандемии коронавируса.

- Запрет будет продлён в случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряжённой, поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки, - отметил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, что сейчас гостиницы курорта могут принимать только тех, кто прибыл в Сочи по служебной необходимости и имеет документы, подтверждающие это.

В Роспотребнадзоре отметили, что отели, гостиницы, санатории, пансионаты и дома отдыха откроются только после выполнения всех требований по обеспечению норм эпидемиологической безопасности.