2020-04-27T21:23:30+03:00
Общество

«Лето никто не отменял»: Сочи готовится к открытию сезона 1 июня

Санаторно-курортный комплекс сосредоточил свое внимание на восстановительных программах после карантина [фото]
Юлия БАРАНОВА
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Сочи готовится к открытию сезона 1 июняСочи готовится к открытию сезона 1 июняФото: Сергей Лисицын

В Сочи бушует весна. Дни стоят очень теплые и солнечные. Но отели и санатории пусты, в них осталось всего 1050 туристов. Курорт, как и вся территория Краснодарского края, закрыт на карантин.

Но отели и санатории пусты, в них осталось всего 1050 туристов. Фото: Сергей Лисицын

Но отели и санатории пусты, в них осталось всего 1050 туристов.Фото: Сергей Лисицын

Но здравницы не сидят, сложа руки. Руководители отелей с надеждой смотрят вперед и используют это время для подготовки к предстоящему летнему курортному сезону. Они надеются, что 1 июня он все-таки стартанет.

Но здравницы не сидят, сложа руки. Фото: Сергей Лисицын

Но здравницы не сидят, сложа руки.Фото: Сергей Лисицын

Все крупные отраслевые объекты благоустраивают территорию и пляж, освежают номерной фонд и проверяют инженерную инфраструктуру.

Все крупные отраслевые объекты благоустраивают территорию и пляж, освежают номерной фонд и проверяют инженерную инфраструктуру Фото: Сергей Лисицын

Все крупные отраслевые объекты благоустраивают территорию и пляж, освежают номерной фонд и проверяют инженерную инфраструктуруФото: Сергей Лисицын

- Приход лета никто не отменял. Каждый руководитель выстраивает сегодня работу таким образом, чтобы максимально быстро войти в режим функционирования после снятия карантина, - сообщил «КП»-Кубань» заместитель начальника управления курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат. - Подготовка к летнему курортному сезону 2020 года ведется в плановом режиме.

Приход лета никто не отменял. Фото: Сергей Лисицын

Приход лета никто не отменял.Фото: Сергей Лисицын

Причем, работа организована таким образом, чтобы сотрудники здравниц могли соблюдать дистанцию при покраске или ремонте отдельных объектов.

- В апреле заключено 42 договора о размещении торговых киосков на пляжах. В настоящее время проходит конкурс на право заключения договоров в отношении еще 22 пляжей. Договоры по остальным были заключены ранее и являются легитимными, - продолжил Доморат.

В апреле заключено 42 договора о размещении торговых киосков на пляжах. Фото: Сергей Лисицын

В апреле заключено 42 договора о размещении торговых киосков на пляжах.Фото: Сергей Лисицын

КОНКРЕТНО

На курорте также уже утвердили и карту по обеспечению готовности пляжей.

На курорте также уже утвердили и карту по обеспечению готовности пляжей. Фото: Сергей Лисицын

На курорте также уже утвердили и карту по обеспечению готовности пляжей.Фото: Сергей Лисицын

По ней на каждой территории должны находиться:

- Охранники;

- Пляжное оборудование (шезлонги, зонты, кабинки для переодевания);

- Видеокамеры;

- Медпункт;

- Пост спасателей;

- Заключение Роспотребнадзора.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бронь открыта.

С 1 июня все отели Сочи собираются открыться. И именно с этой даты уже открыто бронирование путевок на отдых в Сочи. Туроператоры уже анонсировали свою полетную программу на летний сезон на курорт.

С начала лета открыто бронирование путевок на отдых в Сочи. Фото: Сергей Лисицын

С начала лета открыто бронирование путевок на отдых в Сочи.Фото: Сергей Лисицын

- Санаторно-курортный комплекс сосредоточил свое внимание на восстановительных программах после самоизоляции, - пояснил Доморат. - Это, прежде всего, укрепление иммунитета, восстановление психологического комфорта, программы детокса и восстановления здоровья при хронических заболеваниях внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Санаториям даже ничего не надо изобретать – все эти наработки уже есть и будут активно использоваться. Например, трудно переоценить значение пляжного отдыха, он полностью «перезагружает» и восстанавливает организм.

Санаторно-курортный комплекс сосредоточил свое внимание на восстановительных программах после самоизоляции Фото: Сергей Лисицын

Санаторно-курортный комплекс сосредоточил свое внимание на восстановительных программах после самоизоляцииФото: Сергей Лисицын

По его словам, городские власти перед началом курортного сезона соберут отельеров и порекомендуют им не завышать цены на туры летом-2020. Традиционно в Сочи можно будет подобрать вариант отдыха на любой кошелек: от бюджетного – до элитного.

Как рассказали «КП»-Кубань» сочинские туроператоры, бронирование уже началось. Ожидается, что активность потенциальных курортников значительно увеличится в мае. В апреле потенциальные туристы забронировали на лето в среднем 20 процентов номерного фонда.

БУДЬ В КУРСЕ

Что посмотреть туристу?

Для отдыхающих летом в Сочи готовят более 100 объектов показа и достопримечательностей: экскурсии на водопады и каньоны, экомаршруты, веревочные парки, конные прогулки и полеты на парапланах, морские прогулки, яхтинг, аквапарки и спа-комлексы. Гастрономическими изысками будут баловать гостей более 300 ресторанов курорта с разнообразными кухнями народов мира.

Для отдыхающих летом в Сочи готовят более 100 объектов показа. Фото: Сергей Лисицын

Для отдыхающих летом в Сочи готовят более 100 объектов показа.Фото: Сергей Лисицын

- Очень надеемся, что эпидемиологическая обстановка нормализуется и 1 июня мы зайдем уже в полноценный летний курортный сезон, - отметил Доморат. – Уверен, что отдых в Сочи будет востребован. Море нагревается, магнолии скоро зацветут, мы ждем гостей. Но даже когда будет снят карантин, в санаториях и отелях меры по санитарно-эпидемиологической безопасности будут усилены. Санитайзеры и маски останутся, как атрибут курортного лета-2020. Мы сделаем все для исключения возможности возникновения вирусной инфекции в разгар сезона, подойдем с большой ответственностью к приему туристов!

В КРУЖОЧЕК

Всего летом откроются 190 пляжных территорий, из них 82 муниципальных пляжа и 108 санаторно-курортных организаций.

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Лечение в Сочи Сочи по праву уже многие десятилетия носит статус главной здравницы страны. Санаторно-курортный комплекс тут крупнейший в России. Он славится грязелечением и минеральными ваннами (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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