В Сочи отелям не рекомендовали открывать раннее бронирование с 1 июня

2 Май 2020 2020-05-02T18:01:48+03:00

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Глава Сочи Алексей Копайгородский не рекомендовал отелям и туроператорам раньше времени открывать бронирования на даты с 1 июня до тех пор, пока не будет снят карантин из-за пандемии коронавируса.

Сейчас гостиницы курорта могут принимать только тех, кто прибыл в Сочи по служебной необходимости и имеет документы, подтверждающие это. Прием и размещение туристов запрещены до 1 июня постановлением правительства России.

- Запрет будет продлён в случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряжённой, поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки, - отмечает глава города Сочи Алексей Копайгородский. - Сегодня мы ведем постоянный мониторинг за всеми средствами размещения на территории города в части соблюдения ими действующего постановления правительства.

В то же время Роспотребнадзор уже подготовил рекомендации о том, каким образом будет возобновлена работа отелей, гостиниц, санаториев, пансионатов и домов отдыха.

- Открытие средств размещения будет возможно только после выполнения ими всех требований по обеспечению норм эпидемиологической безопасности, - заявил главный государственный санитарный врач по Сочи Владимир Оробей.

ИСТОЧНИК KP.RU