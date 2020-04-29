На курортах Краснодарского края из-за новых требований Роспотребнадзора поднимется цена на отдых

Сочи готовится к открытию курортного сезона с 1 июня. В отелях усиленно приводят в порядок номера и зоны питания, обновляют цветники и запускают фонтаны в санаторных парках, готовят пляжи.

Но надежды на успешный сезон развеяли новые рекомендации Роспотребнадзора об организации работы предприятий санаторно-курортной сферы в условиях риска распространения коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать дистанцию два метра между столиками в ресторане. Фото предоставлено УК «Русский дом»

В их числе: питание в номерах или с соблюдением дистанции два метра между столиками в ресторане, обеспечение отдыхающих масками и антисептиками, уборка номеров два раза в день, обработка антисептиком пляжного инвентаря и разметка на пляже.

Турбизнес итак терпит огромные убытки, после того, как в Краснодарском крае ввели жесткие меры, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции - закрыли курорты, бронирование в отелях и санаториях приостановили до начала лета.

Отельеры заинтересованы в скорейшем возвращении к нормальному режиму работы. Фото предоставлено УК «Русский дом»

- Мы как компания, управляющая отелями, конечно же, заинтересованы в скорейшем возвращении к нормальному режиму работы, поэтому внимательно изучили обновленные рекомендации Роспортебнадзора по организации отдыха в новых условиях и готовимся их выполнять. Эту задачу нам облегчает тот факт, что меры эпидемиологической безопасности для наших гостей и сотрудников (измерение температуры, организация персонального питания в номерах, обеззараживание помещений) мы отработали еще в самом начале пандемии, - сообщил «КП»-Кубань» генеральный директор УК «Русский дом» Дмитрий Федоров.

Дополнительные затраты, которые повлечет за собой выполнение новых рекомендаций Роспортебнадзора, конечно же, скажутся на ценовой политике отелей. Фото предоставлено УК «Русский дом»

По его словам, дополнительные затраты, которые повлечет за собой выполнение новых рекомендаций Роспортебнадзора, конечно же, скажутся на ценовой политике отелей. Однако насколько именно вырастет стоимость отдыха, пока сказать сложно – все будет зависеть от спроса: если он будет низким, расходы на санитарную безопасность снова полностью лягут на бизнес, которому и без того нелегко приходится в связи с приостановкой туристической деятельности.

Бронирования более оживленно идут на более поздние летние месяцы – июль и август. Фото предоставлено УК «Русский дом»

- Прогнозировать уровень спроса на июньский отдых мы пока не беремся – потенциальные гости не чувствуют уверенности в том, как именно будет производиться отмена карантинных мер, как будет организован отдых, так что бронирования более оживленно идут на более поздние летние месяцы – июль и август, - заключил Федоров.

Директор санатория «Октябрьский» Ольга Заславская рассказала «КП»-Кубань», что если требования Роспотребнадзора выполнить досконально, то стоимость отдыха увеличиться.

В некоторых рекомендациях Роспотребнадзора прослеживается излишняя строгостьФото: Сергей Лисицын

- Мне кажется, в некоторых вопросах прослеживается излишняя строгость. Что касается нашего санатория, то у нас практически все есть. Мы готовы хоть сейчас принимать гостей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Например, среди наших плюсов: одноместные номера, которых в здравнице больше, чем двухместных, - отметила Заславская.

А вот с обеспечением питания, по ее мнению, могут возникнуть серьезные сложности.

- Для того, чтобы питаться отдыхающим в номерном фонде, надо будет увеличить штат обслуживающего персонала хотя бы на сто единиц. У нас пять территорий, где расположены жилые корпуса и везде надо успеть привезти горячую и аппетитную еду. Маленькие гости санатория точно откажутся есть холодное, - сказала директор «Октябрьского». - Блюда должны быть герметически упакованы. Вероятнее всего, стеклянную посуду придётся заменять другой - более для этого приспособленной. Во все номера ставить микроволновые печи, чтобы туристы могли подогревать еду - тоже не получится, это слишком затратно, а бюджет уже свёрстан.

Рекомендации не выполнимы?

Председатель правления Ассоциации отельеров Валентина Богданова обратила внимание в интервью «КП»-Кубань», что целый ряд экспертов санаторно-курортной сферы, из разных регионов страны, практически в один голос утверждают, что рекомендации не выполнимы в принципе.

- В рекомендации сказано, что в санатории, в номерах и в общественных зонах не должно быть: обоев, ковровых покрытий, потолки типа «Армстронг». Только эти рекомендации не позволят открыться 50%, а где-то может, и 70% рынка, - привела пример Богданова.

По ее мнению, пункт о том, что нужно делать, если вдруг в санатории выявится заболевший, и требование закрыт объект на 14 дней на обсервацию, тоже невыполним.

- Получается, что в санатории вместе с гостями придется закрыть и персонал, а скорее всего, и членов их семей. Мало того, что это невыполнимо физически, возникает логичный вопрос: а кто за всё это будет платить? В бюджете регионов и городов таких денег точно нет, - считает Богданова. А заплатить за всё это за счет средств предприятий невозможно и не правильно. Уверенности в том, что гость заболел в санатории, в принципе, быть не может, так как он мог подхватить инфекцию раньше в дороге, в самолёте или в поезде. В этом случае возложить оплату за это на санаторий – это нонсенс.

Вопрос укомплектованности штата 100% на момент открытия предприятия – такого никогда не было и никогда не будет, хотя бы по той причине, что на курортах нет достаточного количества горничных, чтобы закрыть все потребности объектов размещения.

Эксперты говорят о том, что те, кто писал рекомендации, они возможно, просто не совсем чётко понимают, как вообще строится экономика предприятий.Фото: Сергей Лисицын

В результате, эксперты говорят о том, что те, кто писал рекомендации, они возможно, просто не совсем чётко понимают, как вообще строится экономика предприятий. Ну, а самое главное, что подчёркивают эксперты, то, что документ готовился без обсуждения с представителями из реального бизнеса.

- Если бы проект документ был направлен на рассмотрение и обсуждение в профильные общественные организации, в ассоциации отельеров и представителей санаторно-курортной сферы, были бы привлечены люди с высоким уровнем экспертизы из реального сектора экономики, то конечно получился бы более реальным, и все описанные выше несуразности были бы устранены, - подчеркнула Богданова.

По ее словам, для того, чтобы выполнить даже часть требований, санаториям придется пойти на резкое увеличение затрат.

Готовы ли будут наши туристы платить больше?Фото: Сергей Лисицын

- Готовы ли будут наши туристы, которые решатся приехать в санатории, чтобы поправить своё здоровье, поддержать свой иммунитет, пройти антистресс-программу, заплатить даже на 20% больше? Поэтому, вопросов пока больше, чем ответов, - заключила председатель правления Ассоциации отельеров.

Рекомендации в любом случае надо выполнять.Фото: Сергей Лисицын

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- К сожалению, мы уже не сможем жить так, как до начала пандемии, - говорит заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат. - Определенно, нужны будут изменения в части организации обслуживания как в санаториях, так и на пляжах. Другой вопрос: насколько далеко можно зайти с ограничениями и рекомендациями? Собственники могут принять решение, что проще объект законсервировать на время, чем соблюдать эти требования. Но мы, конечно же, будем стараться не допускать подобных прецедентов. Главная сложность на данный момент – это снятие ковровых покрытий и покраска стен, которая должна заменить обои. Рекомендации в любом случае надо выполнять.

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