Пляжи Сочи готовы к открытию сезона на 75 процентов

С 6 июня на Черноморском побережье Краснодарского края начнут открываться пляжи.

Такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба. Важно, что каждый конкретный пляж будет открываться только при соответствующем разрешении Роспотребнадзора.

Но, несмотря на ограничения, подготовка курортной инфраструктуры Сочи идёт согласно плану. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня. Но, несмотря на ограничения, подготовка курортной инфраструктуры Сочи идёт по плану. Глава города Алексей Копайгородский проинспектировал одну из самых популярных прибрежных зон курорта – от гостиницы «Жемчужина» до Сочинского цирка. Особое внимание мэр обратил на чистоту набережных, а также на соблюдение арендаторами пляжей всех требований Роспотребнадзора.

- Все арендаторы заблаговременно получили от администрации города обновлённый каталог пляжной инфраструктуры и нестационарных торговых объектов. На сегодняшний день готовность сочинских пляжей к старту курортного сезона составляет 75%, - отметил Алексей Копайгородский.

По его словам, на всех официальных пляжных территориях проведены ремонтно-покрасочные работы, заключены договоры на вывоз ТБО, завершается установка камер видеонаблюдения. А самое главное - получены техпаспорта и заключения Роспотребнадзора.

К началу курортного сезона все городские пляжи будут оформлены в едином «морском» стиле - шезлонги, зонты, навесы и аэрарии - в бело-голубых тонах. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

К началу купального сезона все городские пляжи будут оформлены в едином «морском» стиле - шезлонги, зонты, навесы и аэрарии - в бело-голубых тонах. На пляжах установят новое оборудование, приобретённое на международной выставке в Китае еще до начла пандемии коронавирусной инфекции.

При расстановке пляжной «мебели» будет соблюдаться социальная дистанция. При входе на береговую зону для туристов установят дозаторы с дезинфицирующими средствами.

Вице-мэр Владимир Пушкарёв обратил внимание, что на всех пляжах водолазы уже провели обследование и очистку морского дна, получены заключения ГИМС.

- В части благоустройства и наведения чистоты ещё есть небольшие недочёты, но в ближайшие дни они будут устранены, - пояснил заместитель главы города Сочи.

В этом году рекордное количество сочинских пляжей – 21, получили высокий международный знак качества «Голубой флаг». Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

В этом году рекордное количество сочинских пляжей – 21, получили высокий международный знак качества «Голубой флаг». Всего город насчитывает 190 пляжных территорий, 82 из которых – муниципальные. 108 объектов принадлежат санаториям, пансионатам и крупным сочинским отелям.

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