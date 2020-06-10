«Допрыгалась»: В Краснодаре девушку, которая прошлась по машине ДПС, арестовали на 13 суток

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:24:01+03:00

При задержании девушка не оказывала сопротивления. Фото: УМВД России по Краснодару

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После шумной тусовки краевом центре во время открытия летних кафе после карантина 7 июня на улице Красной полиция нашла и наказала девушку, пробежавшую по машине ДПС. Масштаб молодежной тусовки приобрел тогда катастрофический размах – десятки, если не сотня, молодых людей, не соблюдавших социальную дистанцию, громко кричали. Когда приехали полицейские, они вовсе устроили дискотеку и стали танцевать назло правоохранителям.

- Девушку задержали, ей оказалась 23-летняя жительница Армавира. Её из дома привезли в Краснодар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Скриншот с видео

Правоохранители составили три административных протокола: за мелкое хулиганство, нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспортных средств, а также за несоблюдение социальной дистанции и передвижение между муниципалитетами.

По решению Ленинского районного суда девушку арестовали на 13 суток, также она должна заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Массовая сходка в Краснодаре.Видео: Туподар

Ранее сообщалось, что после случившегося за проверку взялась и администрация. В мэрии сказали, что также к ответственности привлекут заведения, возле которых был организован молодежный сход.

ИСТОЧНИК KP.RU