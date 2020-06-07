Катастрофический размах тусовки: полиция заинтересовалась массовой сходкой молодежи в Краснодаре

Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня, однако послабления, озвученные 4 июня на заседании краевого оперативного штаба, теперь позволяют свободно выходить в парки, скверы и улицы. Краснодарская молодежь засиделась в четырех стенах, а потому парни и девушки решили устроить массовую сходку на улице Красной у открывшихся летних кафе.

Как сообщают очевидцы, еще вечером все было спокойно, а ближе к ночи масштаб молодежной тусовки приобрел катастрофический размах – десятки, если не сотня, молодых людей, не соблюдавших социальную дистанцию, громко кричали. А когда приехали полицейские, то и вовсе утроили дискотеку и стали танцевать назло правоохранителям. Происходящее краснодарцы снимали на камеры своих телефонов, а позже кадры этой тусовки опубликовали в соцсетях.

- В настоящее время по данному факту в УМВД России по городу Краснодару проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, - прокомментировал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Массовая сходка в Краснодаре.Видео: Туподар

Стоит отметить, что подобное поведение молодых людей вовсе не красит молодежь. Послабления были введены не для подобных выходок и массовых сборищ.