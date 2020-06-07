2020-06-07T16:26:56+03:00
Происшествия

Мэр Краснодара заявил, что не оставит безнаказанными зачинщиков ночной тусовки и заведения

Администрация совместно с полицией проводит расследование
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава города заявил, что безнаказанным не останется никто.Глава города заявил, что безнаказанным не останется никто.
Изменить размер текста:

Евгений Первышов негативно высказался в отношении «вечеринки», которую устроила краснодарская молодежь в ночь на 7 июня на улице Красной. Карантин, по его мнению, ослабляли не для этих целей. Пока полиция проводит проверку, администрация кубанской столицы тоже проводит свое расследование.

- Сейчас проверяем деятельность работавших в это время баров и кафе на улице Красной, - заявил Певрышов. – Очень жаль, что мы получили такой неприятный побочный эффект при ослаблении карантина. Вместе с полицией и Роспотребнадзором проведем расследование. Ответственность ляжет и на зачинщиков, и на заведения.

По словам мэра, данный инцидент вовсе не красит Краснодар.

Как ранее писала «КП»-Кубань», в ночь на 7 июня в центре Краснодара молодежь устроила тусовку катастрофического размаха. Десятки, если не сотни людей собрались в толпу, мину требования Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции в полтора метра. Местным жителям не понравилась шумная вечеринка, поэтому они вызвали на место происшествия полицейских, однако зачинщики беспорядка вступили в перепалку с правоохранителями. Усмирить молодых людей удалось не сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Краснодара смогут бороться с недобросовестными обрезчиками деревьев
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 7 июня умерла 60-летняя пенсионерка
На Кубани чуть не умер ребенок-инвалид, застряв в кровати
Мэр Краснодара заявил, что не оставит безнаказанными зачинщиков ночной тусовки и заведения
8 июня кубанские школьники напишут итоговое сочинение
В Краснодаре 6 июня 35 гостей Кубани отправили в обсерватор на 14-дневный карантин
Министерство образования Кубани разместило пробные версии ЕГЭ-2020
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года: заболели восемь детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года увеличилось на 87 человек
За голосованием по Конституции на Кубани будет следить Объединенный штаб наблюдения
День России в Краснодарском крае 2020: какие мероприятия пройдут
Нашутили: Краснодарцы стали победителями «Comedy Баттл» и выиграли 5 миллионов рублей
В горах Сочи с 8 июня разрешат прогулки
График отключения горячей воды в Майкопе в июне 2020: какие улицы останутся без воды
Открытие пляжей в Сочи в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать
Электротранспорт и самокаты запрещены: в парке «Краснодар» появились новые правила прогулки
«Ласточки» из Ростова в Краснодар отменили из-за коронавируса
В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировано 16 человек
В Сочи возобновили работу все городские фонтаны
В Краснодарском крае МФЦ с 8 июня начнут принимать документы на оказание услуг
«Сезон еще не начался, а уже стоим!»: на Кубани по дороге к мюрю образовалась многокилометровая пробка
«Я не видел, как мальчик выбежал!»: в Геленджике водитель «семерки» сбил 9-летнего ребенка
«Вай, мама, кто это?»: новый клип Галустяна за сутки набрал больше полмиллиона просмотров