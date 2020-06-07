Мэр Краснодара заявил, что не оставит безнаказанными зачинщиков ночной тусовки и заведения

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:26:56+03:00

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Евгений Первышов негативно высказался в отношении «вечеринки», которую устроила краснодарская молодежь в ночь на 7 июня на улице Красной. Карантин, по его мнению, ослабляли не для этих целей. Пока полиция проводит проверку, администрация кубанской столицы тоже проводит свое расследование.

- Сейчас проверяем деятельность работавших в это время баров и кафе на улице Красной, - заявил Певрышов. – Очень жаль, что мы получили такой неприятный побочный эффект при ослаблении карантина. Вместе с полицией и Роспотребнадзором проведем расследование. Ответственность ляжет и на зачинщиков, и на заведения.

По словам мэра, данный инцидент вовсе не красит Краснодар.

Как ранее писала «КП»-Кубань», в ночь на 7 июня в центре Краснодара молодежь устроила тусовку катастрофического размаха. Десятки, если не сотни людей собрались в толпу, мину требования Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции в полтора метра. Местным жителям не понравилась шумная вечеринка, поэтому они вызвали на место происшествия полицейских, однако зачинщики беспорядка вступили в перепалку с правоохранителями. Усмирить молодых людей удалось не сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU