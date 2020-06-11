Вениамин Кондратьев: вопрос об отмене карантина не стоит

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:06:53+03:00

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу, 11 июня, сообщил, что вопрос отмены карантина пока не стоит.

- Пока у нас прирост заболевших продолжается. Но ситуация стабилизировалась, - сообщил он во время заседания штаба.

Напомним, неделю назад, 4 июня, было принято решение продлить карантин до 21 июня, правда, с некоторыми послаблениями.

После 6 июня, прежней отправной точки ограничительного режима, в регионе разрешили работу летних кафе, а также прогулки по набережным и в парках. Кроме того, на улице больше не требовали ношение масок в обязательном порядке.

Однако по-прежнему жителям Краснодарского края нельзя было ездить между муниципалитетами без специальных, красных, пропусков. По решению оперштаба от 11 июня, эта система была отменена.

ИСТОЧНИК KP.RU