Какие послабления карантина ждут жителей и гостей Краснодарского края после 11 июня

В Краснодарском крае карантин объявлен до 21 июня. Фактически, его действие распространяется на несколько вещей: передвижение между муниципалитетами региона, свободный въезд на территорию Кубани, деятельность крупных торговых центров и индустрии развлечений.

Однако после 6 июня жизнь в регионе закипела. Местами слишком бурно. После ночной заварухи на улице Красной в кубанской столице с участием пьяной молодежи и полицейских власти даже хотели вновь прикрутить карантинные гайки. Летние кафе, в вину которым поставили буйное настроение участников тусовки, были на грани закрытия.

Но городские власти сменили гнев на милость и ограничили лишь время работы питейных заведений. Теперь они будут открыты до 23.00.

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Кое-где открылись и пляжи. Это так кстати совпало с приходом аномальной жары. Однако похвастать скоростью принятия решений смогли пока только в Сочи. Остальные курорты подтягиваются.

И пока недоступность моря - главный карантинный раздражитель для жителей Краснодарского края.

Однако появилась информация, что завтра, 11 июня, после очередного заседания оперативного штаба пропускная система для кубанцев останется в прошлом. Доступ к морям, вероятнее всего, вновь будет открыт.