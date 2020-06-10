2020-06-10T19:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие послабления карантина ждут жителей и гостей Краснодарского края после 11 июня

Ожидается, что на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу будут озвучены важные решения
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Пропускная система может уйти в историюПропускная система может уйти в историюФото: Виталий ТИМКИВ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае карантин объявлен до 21 июня. Фактически, его действие распространяется на несколько вещей: передвижение между муниципалитетами региона, свободный въезд на территорию Кубани, деятельность крупных торговых центров и индустрии развлечений.

Однако после 6 июня жизнь в регионе закипела. Местами слишком бурно. После ночной заварухи на улице Красной в кубанской столице с участием пьяной молодежи и полицейских власти даже хотели вновь прикрутить карантинные гайки. Летние кафе, в вину которым поставили буйное настроение участников тусовки, были на грани закрытия.

Но городские власти сменили гнев на милость и ограничили лишь время работы питейных заведений. Теперь они будут открыты до 23.00.

Девушка, пробежавшая по машине ДПС, получила 13 суток ареста

00:00
00:00

Кое-где открылись и пляжи. Это так кстати совпало с приходом аномальной жары. Однако похвастать скоростью принятия решений смогли пока только в Сочи. Остальные курорты подтягиваются.

И пока недоступность моря - главный карантинный раздражитель для жителей Краснодарского края.

Однако появилась информация, что завтра, 11 июня, после очередного заседания оперативного штаба пропускная система для кубанцев останется в прошлом. Доступ к морям, вероятнее всего, вновь будет открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кубанские дети, не попавшие в здравницы из-за карантина, смогут посетить их в летне-осенний период
Лживых сочинских инвалидов оштрафовали за мошенничество
Бухгалтер заповедника в Сочи обвиняется в присвоении более полутора миллионов рублей
В Сочи бывшая домработница подозревается в краже ценностей почти на миллион рублей
В Кубань выпустили севрюгу, белугу и русского осетра
Вениамин Кондратьев: Земли в Краснодаре нет
Власти Сочи и экологи готовятся бороться с вредителями каштанов
В первую неделю июня в кубанские здравницы прибыли 3700 гостей
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей
«Допрыгалась»: В Краснодаре девушку, которая прошлась по машине ДПС, арестовали на 13 суток
Путин поздравил Сбербанк со званием лучшего в части акционерной стоимости
В Краснодаре перекроют движение на улице Фурманова
В Сочи посетителям аптек раздают ленты с российским триколором
Фонтаны в Краснодаре заработают 12 июня