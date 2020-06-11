Вениамин Кондратьев разрешил работу торговых центров до 3 тысяч квадратных метров

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:30:45+03:00

Заведения общепита в них и развлечений будут пока закрыты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ослабил режим карантина, касаемо работы торговых центров площадью до 3 тысяч квадратных метров. Однако они возобновят деятельность исключительно, как магазин. Общепиты и кинотеатры в них будут по-прежнему закрыты.

- Люди должны возвращаться на свои рабочие места, - заявил глава Кубани.

Напомним, после очередного совещания оперативного штаба, 11 июня, в Краснодарском крае будет отменен пропускной режим, выйдут на работу артисты театров и спортсмены, а также откроются музеи по предварительной записи. Кроме того, появится возможность собираться на деловые встречи количеством участников до 50 человек.

С 13 июня возобновят работу гостиницы до 50 номеров и открытые вещевые рынки.

Все эти послабления должны регламентироваться требованиями Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU