Вениамин Кондратьев разрешил работу торговых центров до 3 тысяч квадратных метров
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ослабил режим карантина, касаемо работы торговых центров площадью до 3 тысяч квадратных метров. Однако они возобновят деятельность исключительно, как магазин. Общепиты и кинотеатры в них будут по-прежнему закрыты.
- Люди должны возвращаться на свои рабочие места, - заявил глава Кубани.
Напомним, после очередного совещания оперативного штаба, 11 июня, в Краснодарском крае будет отменен пропускной режим, выйдут на работу артисты театров и спортсмены, а также откроются музеи по предварительной записи. Кроме того, появится возможность собираться на деловые встречи количеством участников до 50 человек.
С 13 июня возобновят работу гостиницы до 50 номеров и открытые вещевые рынки.
Все эти послабления должны регламентироваться требованиями Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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