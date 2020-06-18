Снятие карантина в Краснодарском крае после 21 июня: когда откроются крупные торговые центры
В Краснодарском крае разрешено возобновить работу торгово-развлекательных центров. После 21 июня карантин с них будет снят. Такое решение сегодня, 18 июня, принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу.
Однако зоны общепита и развлечений по-прежнему останутся на карантине.
После 21 июня будут закрыты и обсерваторы. Теперь для въезда в край из других регионов не будет препятствий. Карантин в крае отменен.
- Но для отдыхающих все-таки действуют некоторые правила. В частности, всем пересекающим границу региона измерят температуру. Кроме того, у туристов возьмут пробы, чтобы проверить, нет ли коронавируса, - заявил губернатор Краснодарского края.
К слову, приехать в главную российскую здравницу можно и с готовыми справками об отсутствии инфекции. В любом регионе нужный анализ можно сделать за 72 часа до выезда.
Напомним, с 15 июня на Кубани заработали ТРЦ площадью в 3 тысячи квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»