2020-06-18T12:36:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие карантина в Краснодарском крае после 21 июня: когда откроются крупные торговые центры

Глава Кубани Вениамин Кондратьев разрешил возобновить работу ТРЦ
Ева МУР@kp_kuban
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Большие магазины откроются после 21 июняБольшие магазины откроются после 21 июняФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Краснодарском крае разрешено возобновить работу торгово-развлекательных центров. После 21 июня карантин с них будет снят. Такое решение сегодня, 18 июня, принял губернатор региона Вениамин Кондратьев на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Однако зоны общепита и развлечений по-прежнему останутся на карантине.

После 21 июня будут закрыты и обсерваторы. Теперь для въезда в край из других регионов не будет препятствий. Карантин в крае отменен.

- Но для отдыхающих все-таки действуют некоторые правила. В частности, всем пересекающим границу региона измерят температуру. Кроме того, у туристов возьмут пробы, чтобы проверить, нет ли коронавируса, - заявил губернатор Краснодарского края.

К слову, приехать в главную российскую здравницу можно и с готовыми справками об отсутствии инфекции. В любом регионе нужный анализ можно сделать за 72 часа до выезда.

Напомним, с 15 июня на Кубани заработали ТРЦ площадью в 3 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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