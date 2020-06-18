Вениамин Кондратьев о снятии карантина после 21 июня: открываются школы, но только для взрослых
Губернатор Краснродарского края Вениамин Кондратьев отменил режим карантина. С 21 июня разрешено начать работу учреждений дополнительного образования для взрослых. Детские секции и сады по-прежнему под запретом.
- Но только для взрослых. Им нужно возвращаться к прежней жизни, к работе, - заявил глава Кубани на очередном заседании оперштаба по коронавирусу.
Напомним, накануне автоинстукторы организовали флэшмоб. Они вереницей проехались по территории одного из автодромов, а затем с табличками «наши дети тоже хотят есть» в один голос попросили разрешить им работать.
- Мы хотим работать! Мы готовы соблюдать все условия Роспотребнадзора, - сказали участники флешмоба.
Стоит отметить, что сотрудники автошкол не могут доучить тех, кто прервал занятия в разгар карантина, потому что в ГИБДД массово экзамены не принимают. Теперь они смогут возобновить занятия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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