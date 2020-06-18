Вениамин Кондратьев отменил карантин и открыл детские лагеря, но не для всех

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:11:56+03:00

Глава Краснодарского края разрешил их работу с 1 июля

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил карантин в регионе и разрешил возобновить работу детских здравниц медицинскими лицензиями. Однако отдыхать в них этим летом будут только дети жителей Кубани.

- На оздоровление поедут пока только дети из Краснодарского края, - заявил глава региона.

Напомним, решение о переходе из карантина в режим повышенной готовности было принято сегодня, 18 июня, на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу.

С 21 июня разрешена работа крупных торговых центров, автошкол, гостиниц. А главное, открываются границы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU