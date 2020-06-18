На Кубани с 21 июня в обсерваторы будут отправлять только приезжих из заграницы

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:41:07+03:00

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С 21 июня официально перестают действовать карантинные меры в Краснодарском крае. Ранее губернатор Кубани уже разрешил беспрепятственно перемещаться по региону всем, кто приезжает из разных уголков страны. В связи с отменой ограничительных мер, пункты обсервации изменят режим работы.

На оперштабе по коронавирусу стало известно, что люди из других регионов России больше не будет проходить двухнедельную самоизоляцию. Все туристы могут спокойно заселяться в гостиницы и санатории, чью работу также разрешили.

- С 21 июня в обсерваторы будут направлять только тех, кто прибывает на Кубань из-за рубежа, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Мы сегодня открыли массу отраслей экономики, в том числе и санаторно-курортную отрасль. Мы должны быть последовательными.

Но все же всех прибывающих будут проверять – болен или нет. На въездах в край, в аэропортах и на вокзалах у приезжающих измерят температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU