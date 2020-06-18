Вениамин Кондратьев назвал бессмыслицей требование с туристов справки об отсутствии COVID-19

Глава Кубани Вениамин Кондратьев отменил карантин и открыл границы. С 21 июня для туристов больше нет никаких препятствий.

- Мы открываем все гостиницы и отели. Но за отдыхающими и персоналом остается обязательным выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, - заявил губернатор Краснодарского края на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Более того, Вениамин Кондратьев счел требование справок с туристов об отсутствии COVID-19 бессмысленным.

- Это формализм просто. Люди едут порой из Сибири или с Урала не менее трех суток, а справка действует три дня, - пояснил глава Кубани.

К слову, с мнением губернатора согласилась и главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина.

- Это требования нашего ведомства. Но мы понимаем, что люди едут семьями, а анализ на "ковид" дорогостоящий. Значит, он будет по карману не всем, - поддержала она.

Таким образом, посовещавшись, участники оперативного штаба решили исключить требование обязательного предоставления результатов анализа на коронавируса с отдыхающих.

- Этого не будет в моем итоговом постановлении, - сказал Вениамин Кондратьев. - Достаточно просто измерять у людей температуру по приезду.

Напомним, с 21 июня прекращают свою работу и обсерваторы. Они будут принимать только тех, кто вернулся из-за границы.