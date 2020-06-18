Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 июня 2020 года увеличилось на 69 человек

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:51:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 июня 2020 года

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На Кубани продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекций. Число зараженных в Краснодарском крае на 18 июня 2020 года увеличилось на 69 человек. Из них 44 женщины и 25 мужчин. Пациенты разновозрастные: самому маленькому 1 год, старшему - 91.

По-прежнему, по количеству зараженных за сутки лидирует Краснодар, здесь заболели 14 человек. Далее семь случаем выявили в Гулькевичском районе. По шесть человек заразились в Сочи, Геленджике и Тихорецком районе. В Армавире и Кавказском районе положительные тесты на вирус пришли к пяти пациентам в каждом муниципалитете. По четыре человека заболели в Новокубанском, по два – в Выселковском, Туапсинском, Курганинском, Новопокровском и Отрадненском районах. Еще по одному в Динском, Белореченском, Апшеронском, Славянском, Крымском и Кореновском районах.

- Среди заболевших семеро детей. Они находятся в Краснодаре и Сочи, а также в Гулькевичском, Туапсинском и Славянском районах, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в оперштабе.

Статистика показывает, что каждые сутки выявленных с короновирусной инфекцией становится меньше. Но в регионе продолжает действовать карантин. Его продлили до 21 июня. Что будет после, сообщит губернатор на оперштабе, который состоится сегодня, 18 июня. Ожидается, что Вениамин Кондратьев жителям и гостям Краснодарского края объявят решение о снятии или продлении карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU