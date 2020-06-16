Какие послабления карантина ждут жителей и гостей Краснодарского края после 18 июня

В Краснодарском крае заканчивается очередная карантинная 14-дневка. Ее срок истекает в воскресенье, 21 июня. Однако ожидается, что уже в четверг, 18 июня, жителям и гостям Краснодарского края объявят, справились ли мы с пандемией коронавируса или тактическая война с заразой продолжится.

Есть вероятность, что карантин в регионе продлевать больше не будут. После 21 июня жизнь на Кубани вернется на круги своя. Но это все-таки пока еще слишком смелые прогнозы. Ежедневный прирост заболевших хоть и снизился, но все еще объективно велик. А значит, власти всеми силами будут сдерживать массовые скопления людей, где есть риск поголовного заражения.

Но есть то, что с каждым днем им удается все меньше - это сдержать поток прибывающих в Краснодарский край. Народ едет на Кубань всеми видами транспорта, не взирая ни на какие кордоны из сотрудников санитарного ведомства. Стать "узниками" сочинского обсерватора, организованного на базе комфортабельного отеля, и содержаться за счет гостеприимного краевого бюджета - не самая тягостная участь.

Однако после решения открыть гостиницы до 50 номеров смысл в обсерваторах вряд ли есть.

К слову, появилась информация, что "Бархатные сезоны" в Сочи, сослужившие добрую службу в период эпидемии, "выписали" всех своих жильцов уже в понедельник, 15 июня. В стенах самого известного в России обсерватора остаются единицы, кому необходим официальный документ об "отсидке" на карантине. Однако комментариев по этому поводу власти пока не дают, ссылаясь на предстоящее заседание оперативного штаба в четверг, 18 июня.

А значит, велика вероятность, что обсерваторы закроют, а границы региона официально откроют. Впереди как минимум два курортных месяца и целая отрасль, которая замерла в тревожном ожидании.