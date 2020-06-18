2020-06-18T09:07:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением по поводу снятия или продления карантина после 21 июня

Очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу в Краснодарском крае состоится 18 июня
Евгения ОСТРАЯ
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Заседание оперштаба состоится сегодня, 18 июняЗаседание оперштаба состоится сегодня, 18 июня
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В Краснодарском крае заканчивается очередная карантинная 14-дневка. Ее срок истекает в воскресенье, 21 июня. Однако ожидается, что уже сегодня, 18 июня, жителям и гостям Краснодарского края объявят решение о снятии или продлении карантина.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предварительно озвучил повестку предстоящего заседания оперативного штаба.

- С 21 июня мы планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - У нас уже работает большая часть предприятий не только санаторно-курортной отрасли, но и других сфер.

При этом глава Краснодарского края отметил, что для отдыхающих все-таки будут действовать некоторые правила. В частности, всем пересекающим границу региона измерят температуру. Кроме того, у туристов возьмут биоматериал, чтобы проверить, нет ли коронавирусной инфекции.

Однако открытие границ края может быть не единственным послаблением карантина в Краснодарском крае. Так, предположительно, будет решаться вопрос об открытии детских лагерей, садов, гостиниц большей вместимостью и индустрии развлечений.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 18 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Губернатор Краснодарского края выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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