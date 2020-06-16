В Краснодарском крае с 21 июня отменяют работу обсерваторов

Карантин, введенный губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, все еще действует в Краснодарском крае. С каждой неделей в регионе потихоньку ослабляют режим. 21 июня, как стало известно, ограничения, действующие для тех, кто въезжает на территорию Кубани, смягчат. Теперь туристов не будут отправлять в обсерватор.

- С 21 июня мы планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край, - сказал в эфире телеканала «Россия-1» губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - У нас уже работает большая часть предприятий не только санаторно-курортной отрасли, но и других сфер.

При этом глава Краснодарского края отметил, что для отдыхающих все-таки будут действовать некоторые правила. В частности, всем пересекающим границу региона измерят температуру. Кроме того, у туристов возьмут биоматериал, чтобы проверить, нет ли коронавирусной инфекции.

- Дальше никаких препятствий по передвижению по краю не будет, - добавил Вениамин Кондратьев. – Но мы должны точно знать, в какое именно место едет тот или иной гость.

Если же в какой-то гостинице произойдет локальная вспышка коронавируса, например, если у одного из постояльцев обнаружат коронавирус, то средство размещения тут же превратят в обсерватор.

Что касается пляжного отдыха во время пандемии, то глава региона призвал всех отдыхающих соблюдать меры безопасности.

- Невозможно через каждые три метра поставить сотрудника полиции, Роспотребнадзора или представителя мэрии. Социальную дистанцию должны контролировать, в первую очередь, сами отдыхающие, - уточнил глава края.

Отдельно Вениамин Кондратьев остановился и на ценах – отдых не должен ударить по карману отпускников.

- Цены останутся на уровне прошлого года, возможно, небольшое увеличение стоимости в рамках инфляции, - заключил губернатор. – Мы должны создать комфортные и безопасные условия, должны показать радушие.

Напомним, в регионе уже разрешили возобновить работу гостиниц до 50 номеров. А с 1 июля в Краснодарском крае для отдыхающих откроется большая часть отелей на побережье.

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