2020-06-18T11:50:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 18 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 июня 2020 года выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу
Евгения ОСТРАЯ
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу 18 июня. Ожидается, что прямая онлайн-трансляция начнется в 12 часов.

Неделю назад, 11 июня, было принято решение отменить в регионе пропускную систему.

- Свободно передвигаться по территории региона можно с 12 июня, - заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев о своем решении, подкрепив его мнением специалистов.

Кроме того, новые послабления карантина касались не только открытия границ внутри региона.

С 12 июня для посетителей открылись музеи по предварительной записи, в театры на репетиции вернулись актеры, а спортсмены возобновили тренировки. Гостиницы до 50 номеров начали принимать туристов, а деловые люди собирать совещания количеством не больше 50 человек.

С 13 июня возобновили работу вещевые рынки на открытом воздухе.

А с 15 июня - торговые центры до 3 тысяч квадратных метров. Однако они по-прежнему открыты только в режиме магазинов. Заведения общепита, кинотеатры и зоны развлечений в них - на карантине.

К слову, нельзя пока посещать и храмы, крупные торговые центры, бассейны, фитнесс-центры. Закрыты на карантин пока и детские сады.

В режиме ожидания находятся большинство крупных гостиниц и отелей без медлицензий.

На очередном заседании штаба сегодня, 18 июня, будет решаться вопрос о новых послаблениях карантина либо полной его отмене.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 18 июня 2020. Прямая трансляция.

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Ожидается, что очередной перечень важных решений будет озвучен на заседании оперативного штаба (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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