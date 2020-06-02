2020-06-02T17:54:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Масочный стиль: какие повязки выбрали от коронавируса мэры кубанских городов

В разгар карантина «Комсомолка» проверила, соблюдают ли его сами градоначальники
Ева МУР@kp_kuban
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Маски одинаковые, носят их по-разному. Фото из официальных аккаунтовМаски одинаковые, носят их по-разному. Фото из официальных аккаунтов
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Строгому масочному режиму в Краснодарском крае скоро исполнится две недели. После очередного продления карантина 23 мая власти региона ужесточили обязательство ношения модного теперь аксессуара взамен на походы в парикмахерские и прогулки с детьми. Правда, все равно большинство жителей региона «зачехляют» органы дыхания, только входя в помещение. А как же сами чиновники?

«Комсомолка» понаблюдала за персональным масочным режимом мэров кубанских городов.

Мэр Краснодара Евгений Первышов. Фото из официальных аккаунтов

Мэр Краснодара Евгений Первышов. Фото из официальных аккаунтов

СТИЛЬ: «Выйду на улицу, гляну на село»

В самом зараженном, по данным оперштаба, городе Краснодарского края – его столице – мэр Евгений Первышов надевает маску и перчатки, как только выходит на улицу. Что логично. Глава Краснодара все время среди бетона и арматуры. Краснодар – одна большая стройка, читается в глазах мэра. Из-под маски только они теперь могут «говорить» с горожанами.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский. Фото из официальных аккаунтов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский. Фото из официальных аккаунтов

СТИЛЬ: «Всегда с иголочки»

Масочным режимом мэра Сочи Алексея Копайгородского не испортишь. Он всегда выглядит стильно и одет с иголочки. А пока инспектировать объекты в начале курортного сезона градоначальник выходит в кипенно-белой медицинской маске и черных перчатках.

Мэр Анапы Юрий Поляков. Фото из официальных аккаунтов

Мэр Анапы Юрий Поляков. Фото из официальных аккаунтов

СТИЛЬ: «Так надо»

Мэр Анапы Юрий Поляков не часто появляется в соцсетях. Как бы тут не настаивали политтехнологи, по всему видно, он считает живой разговор с народом лучше поста в Инстаграм. У мэра курорта нет этой заразы нынешнего поколения (мы имеем ввиду страницу в соцсети, а не COVID-19). Поэтому мы видим его только с экранов телевизоров - Юрий Поляков всегда маске! Надо, так надо! Сказано – сделано.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов (в белой маске). Фото из официальных аккаунтов

Мэр Геленджика Алексей Богодистов (в белой маске). Фото из официальных аккаунтов

СТИЛЬ: «Пусть все в черном, а я один такой - в белом»

Скажете, что масочный режим... Он, как униформа, превращает народ в серую, пардон, бело-голубую массу. Ан, нет! Рушит все стереотипы мэр Геленджика Алексей Богодистов. Он по духу своему (не редко бунтарскому: что стоит инициатива открыть морскую набережную в разгар эпидемии) – белый лебедь в стае серых птиц. Не зря же, выходя с инспекцией по прекрасному курортному городу, Алексей Богодистов надевает белую маску, тогда как сопровождающие его замы и начальники отделов – в черных. И только женщинам в его окружении позволено больше...ну не то, чтобы...

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко. Фото из официальных аккаунтов

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко. Фото из официальных аккаунтов

СТИЛЬ: «Быть или не быть»

И только мэр Новороссийска не может до конца определиться – он в маске или все-таки без. Игорю Дяченко этот новомодный аксессуар всю плешь проел. На переговорах по строительству нового завода – сними, на исторической стройке водопровода – надень. Из-под маски не слышно зычный голос мэра, подчиненные бояться перестали. То в разгар карантина на шашлыки отправятся, то набережную недостаточно надежно законопатят.

В общем, маски одинаковые, носят их все по-разному!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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