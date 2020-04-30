Месяц без парикмахерских: мэр Сочи с идеальной укладкой, а главе Новороссийска цирюльник ни к чему

Ровно месяц, как Кубань ушла на карантин. С 30 марта пандемия коронавируса изменила привычный ход жизни, вынудив отказаться пока от многого, включая салоны красоты. Барбершопы, цирюльни да и... просто парикмахерские закрылись (иногда, правда, не без боя!). Ухаживать за собой вне персонального будуара пока еще смертельно опасно.

Но если всем, кто находится по ту сторону монитора, продолжая трудиться на удаленке, теперь можно и вовсе забыть о прическе и «ноготочках», то чиновникам неопрятный вид электорат вряд ли простит.

А не прощать пока и не за что. «Комсомолка» пригляделась к фото в официальных аккаунтах градоначальников кубанских городов и пришла к такому выводу.

Мэр Краснодара явно пользуется услугами стилиста. Свежевыбритое лицо и идеальная стрижка столичного градоначальника Евгения Первышова излучает уверенность - все пройдет. На днях мэр Краснодара записал очередное воззвание к жителям, но многие, судя по комментариям в сети, разглядывали его самого. А значит, не зря он даже в карантин умудряется следить за собой.

Евгений Первышов

- У Евгения Первышова, похоже, сложная структура волос. С такими трудно совладать, если вовремя не постричься, - говорит "КП" - Кубань" краснодарский стилист Люба Загреба. - Но он не оставляет их без ухода, очевидно.

Алексей Копайгородский в Сочи сейчас, как на фронте. Истосковавшихся по морю и солнцу туристов не сдерживают ни запреты, ни перспектива оказаться в обсерваторе на двухнедельном карантине. И чем больше его условия будут похожи на 14-дневный тур, тем больше несанкционированных гостей Сочи примет еще. Забудешь, казалось бы, не то, что о прическе, в зеркало на себя посмотреть. Но нет. Война войной, а внешний вид для градоначальника всероссийской здравницы, прежде всего. Он – лицо любимого города.

Алексей Копайгородский

- У Алексея Копайгородского интересный цвет волос. Но и структура, если так можно выразиться, очень практичная, в нынешних условиях. Его волосы медленно растут. Поэтому ему стоило только один раз постричься у профессионала, чтобы просто поддерживать потом эту аккуратность. Что и другим советую, - продолжает эксперт "КП" - Кубань".

"Следи за собой, будь осторожен!" - это вообще девиз главы Геленджика Алексея Богодистова. После мата в прямом эфире, кадры с его лицом облетели все информагентства страны. И, похоже, спасло ситуацию как раз то, что курортный градоначальник хорошо выглядел в этот момент. Ведь как можно не простить за срыв такого симпатягу?!

Алексей Богодистов

- Волосы Алексея Богодистова, похоже, слегка кудрявые. Это идеальный для любого парикмахера тип. Даже жена, взяв машинку или ножницы, может подравнять их. А примут форму они сами собой, - говорит о прическе мэра Геленджика Люба Загреба.

Меньше всего по поводу закрытия парикмахерских переживает мэр Новороссийска Игорь Дяченко. Природа наградила его идеальной лысиной. Все, кто оброс на карантине, сейчас кусают локти, глядя на этого стильного мужчину в черном пиджаке.

Игорь Дяченко

- Нужно быть очень мужественным человеком, чтобы решиться...оставить все, как есть. А не пытаться собирать остатки волос в пучок, чтобы прикрыть наметившиеся залысины. Очевидно, у мэра хороший стилист. А может, в его роли выступает молодая жена-красавица?! - подметила Люба Загреба.

Кому в карантинной реальности, судя по немногочисленным фото, сложнее всего, так это мэру Анапы Юрию Полякову. У седовласого градоначальника буйная шевелюра. Но прическа меньше всего сейчас заботит его. Тем более что отчетные фотографии о ее состоянии постить некуда. Мэр не жалует соцсети, а его лицо нечасто появляется в официальных аккаунтах администрации города. Зато популярному курорту удается сдерживать рост инфицированных коронавирусом. И это, пожалуй, сейчас важнее.

Юрий Поляков

- У Юрия Полякова, судя по фото, густой и жесткий волос. Такой нуждается в постоянном уходе. Если отрастет хоть на сантиметр, будет стоять торчком и выглядеть неопрятно. Без парикмахера ему нельзя никак, думаю, - говорит "КП" - Кубань" краснодарский стилист.