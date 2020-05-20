В Новороссийске местные жители, вышедшие прогуляться на набережную Черного моря, оказались в западне. Пока они совершали утренний променад, власти города распорядились заварить решетками вход и выход на морской мол. На все вопросы жителей о целесообразности такого решения к концу внутригородского карантина, у мэрии нашелся ответ.

- Уважаемые жители Новороссийска, обращаюсь к каждому из Вас. Сегодня очень важно помочь друг другу. Важно понять, что меры, предпринимаемые нами - вынужденные. Сегодня важно помочь медикам, чтобы не было огромного наплыва пациентов в больницах и всем была своевременно оказана помощь. Поймите наконец, перед коронавирусом нет границ, и только через самоизоляцию, через ограничение социальных контактов, мы можем добиться того, чтобы в битве с коронавирусом победили мы, а не коронавирус. Сейчас как никогда важно понимать это. Мы не должны оставаться равнодушными и халатными. Только жёсткие меры могут препятствовать усугублению ситуации. Мы не имеем право допустить массового распространения коронавирусной инфекции. Это может стоить жизни многих людей, - объявил на своей странице в Instagram вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков.

Он лично приехал вызволять горожан из внезапно возникшего плена у моря. И предложил им гулять в другом месте.

- Я не врач, не эпидемиолог, но выполняю их рекомендации, - эмоционально сказал он горожанам. - Гуляйте с 10 до 16 часов в "беспропускное окно", но не здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/780080" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске под конец карантина заварили выход на набережную Черного моря. Видео: Instagram Александра Яменскова.

К слову, комментариев под постом на странице чиновника масса. Большинство жителей считают, что ограничивая городское пространство решетками, власти только искусственно создадут толчею.

- Может, важнее наоборот расширить места свободного передвижения? - задался вопросом один из них Андрей Плетнев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что поговорила с директором Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционистом Георгием Викуловым и ответила на 8 наивных вопросов о коронавирусе во время отдыха.

- На открытом пространстве заражение ниже, чем в закрытом помещении, - рассказал он.

Напомним, ожидается, что 23 мая в Краснодарском крае прекратит действовать внутримуниципальный карантин. То есть, по решению краевых властей, передвижения внутри городов и станиц будут разрешены, а пропуска отменены. Мобильные отряды, штрафовавшие жителей за нахождение на улице, будут следить, чтобы не было массовых скоплений людей.

В Краснодаре,кстати, уже объявлено, что в первую очередь его жителям позволят вновь заниматься спортом и гулять.

Однако связи с внешним миром у региона будут пока ограничены.

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