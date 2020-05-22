Без маски на улицу нельзя: в Краснодарском крае с 23 мая ужесточат масочный режим

Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня, однако с 23 мая внутри муниципалитетов снимается значительная часть ограничений. Почти 80 процентов предприятий смогут возобновить работу, поедет общественный транспорт, а люди смогут выходить на улицу без пропусков. Соответствующее постановление уже подписано губернатором.

Все это, конечно, с большими оговорками и высокими санитарными требованиями Роспотребнадзора. Люди старше 65 лет по-прежнему должны оставаться дома, а на улице нужно соблюдать социальную дистанцию.

Более того, с 23 мая в Краснодарском крае ужесточен масочный режим. Если до этого маски было необходимо носить только в помещениях и местах скопления людей, то теперь лицо нужно закрывать при любом выходе на улицу.

- Обязать граждан, проживающих (находящихся) на территории Краснодарского края: использовать в транспорте, в общественных местах, на всех предприятиях (организациях), а также при любом выходе на улицу средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека, - говорится в постановлении губернатора номер 287 от 21 мая.

Кроме того, установлено правила соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе и в общественном транспорте.

Для прогулок на улице есть и другие правила. Гулять могут только не более двух человек вместе, не посещая места массового пребывания, в том числе и детские площадки.

Заниматься спортом и физкультурой можно только на открытом воздухе, совместные занятия ограничены двумя людьми, а расстояние между занимающимися должно быть не менее пяти метров.

Также жителям и гостям Краснодарского края рекомендуют не покидать без необходимости места проживания, не контактировать с другими людьми и пользоваться личным транспортом.

Правила эти будут действовать как минимум до 6 июня.