2020-07-19T18:17:59+03:00
Общество

«Даже встать некуда»: В Сочи на пляжах нет свободных мест

Переполненные пляжи попали на видео
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Пляжи в Сочи переполненыПляжи в Сочи переполненыФото: Константин БРЕДНИКОВ
Изменить размер текста:

Нынешний курортный сезон на черноморском побережье Краснодарского края запомнят надолго. Из-за закрытых границ многие россияне решили провести отдых на отечественных берегах.

Желающих оказалось так много, что туристы в прямом смысле слова не умещаются на пляжах. Очевидцы сообщают, что на некоторых пляжах Сочи невозможно позагорать даже стоя, а толкаться приходится даже в воде.

В Сочи переполнены пляжи.

- При этом мы отмечаем загрузку не только в прибрежном кластере. В горном кластере, который обычно востребован в зимний сезон, сегодня загрузка составляет 85%, - сказал вице-мэр Сочи Владимир Пушкарев.

С 18 июля на курорте открылись бассейны, аквапарки и водные аттракционы. Сочи продолжит принимать гостей на пределе возможностей и в августе. С средняя загрузка работающих средств размещения в Сочи прогнозируется на уровне до 95-96%.

Некоторым отелям пришлось приостановить бронирование из-за повышенного спроса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В море осталось немного свободного места»: в Сочи пляжи переполнены туристами

На пляжах Сочи - ажиотаж. Чтобы отвоевать себе кусочек места под солнцем, отдыхающие готовы наслаждаться морскими пейзажами стоя (!).

- Лежаков не хватает, места нет. Каждый сантиметр на гальке занят туристами, - сообщают "КП" - Кубань" сотрудники пляжей (подробности)

КСТАТИ

«Это разве много?»: пляжи Сочи забиты, но местные считают, что это еще не предел

Практически каждый день в соцсетях появляются новые фотографии с курортов Кубани. Народ выгружает снимки переполненных пляжей, рассказывая, что мест уже не хватает. Особенно многолюдно в Сочи – здесь заняты все лежаки, да и полотенце расстелить уже негде – отдыхающих полно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вернуть Фургала невозможно, митинги убивают край, но Москва хотя бы нас услышит
Неожиданное мнение высказала один из самый авторитетных и уважаемых политиков Хабаровского края, один из ближайших соратников губернатора Фургала, председатель законодательного собрания Ирина Зикунова
Новости 24
Спортивный эксперт: «Динамо» здорово выглядит, «Краснодар» много ошибается
Краснодарский «Алладин», проехавший вдоль мэрии на крыше авто с кальяном, пытался привлечь внимание девушек
В центре Краснодара после столкновения перевернулась машина такси
Предприятиям Кубани раздадут гранты на повышение производительности труда
Мэр Новороссийска сообщил горожанам о рождении Феи
В Краснодарском крае открылись более тысячи библиотек
ДТП с грузовиком привело к многокилометровой пробке на Восточном обходе Краснодара
На Кубани скончались еще два человека с коронавирусом
Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 19 июля: заторы в Джубге и Новомихайловском, а также по пути к Крымскому мосту
В Сочи предупреждают о сильной жаре, в Белоглинском районе – засуха
Температура воды в Черном море 19 июля 2020: самая холодная вода в Анапе и Веселовке
Полиция Краснодара ищет мужчину, напавшего на девушку в Восточно-Кругликовском микрорайоне
Не погиб чудом: В Краснодаре четырехлетний ребенок наступил на крышку люка и провалился в шестиметровый колодец
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 19 июля 2020 увеличилось на 75
В Анапе у пляжных фотографов изъяли краснокнижных ястребов, попугаев и макак
Губернатор поздравил металлургов Кубани с профессиональным праздником
В сочинской больнице скончался призывник из Туапсе
«Это самая необычная свадьба сезона!»: на Кубани в станичный ЗАГС молодожены приехали на грузовиках
Схватка кошки со змеей в кубанском хуторе попала на видео
Роспотребнадзор не выпускает лайнер «Князь Владимир» из морпорта Сочи
На Кубани росгвардейцы 5-летнего мальчика довезли в больницу
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 18 июля 2020: заболевших больше, чем вылечившихся
В Краснодаре к середине лета отремонтировали 61 тысячу кв. м дорог
На Кубани за пять лет отреставрировали почти 400 учреждений культуры
В Краснодаре к концу лета отремонтируют скейт-площадки на Затоне и в сквере Дружбы
Молодые депутаты Красноармейского района направили 3 миллиона на строительство детских площадок в муниципалитете