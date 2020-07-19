«Даже встать некуда»: В Сочи на пляжах нет свободных мест

Нынешний курортный сезон на черноморском побережье Краснодарского края запомнят надолго. Из-за закрытых границ многие россияне решили провести отдых на отечественных берегах.

Желающих оказалось так много, что туристы в прямом смысле слова не умещаются на пляжах. Очевидцы сообщают, что на некоторых пляжах Сочи невозможно позагорать даже стоя, а толкаться приходится даже в воде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791333" frameborder="0"></iframe> В Сочи переполнены пляжи.

- При этом мы отмечаем загрузку не только в прибрежном кластере. В горном кластере, который обычно востребован в зимний сезон, сегодня загрузка составляет 85%, - сказал вице-мэр Сочи Владимир Пушкарев.

С 18 июля на курорте открылись бассейны, аквапарки и водные аттракционы. Сочи продолжит принимать гостей на пределе возможностей и в августе. С средняя загрузка работающих средств размещения в Сочи прогнозируется на уровне до 95-96%.

Некоторым отелям пришлось приостановить бронирование из-за повышенного спроса.

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- Лежаков не хватает, места нет. Каждый сантиметр на гальке занят туристами, - сообщают "КП" - Кубань" сотрудники пляжей (подробности)

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