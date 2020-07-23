«Больше, чем в Олимпиаду и футбольный чемпионат»: в Сочи установили рекорд по приему туристов

Ажиотаж на отдых в Сочи в этом году превысил все ожидания. Туристов так много, что мест на всех желающих в отелях уже не хватает. Некоторые базы размещения приостановили бронирование.

- После снятия режима карантина количество прилетающих в Сочи и улетающих пассажиров значительно увеличилось. Так, с 1 июля мы обслуживаем порядка 200 рейсов в сутки. Число туристов возросло с 20 тысяч человек (1 июля) до 30-35 тысяч ежедневно, - сообщили «Комсомольской правде»-«Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

19 июля стало рекордным днём: количество обслуженных пассажиров превысило показатели периода зимних Олимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года и составило 40 682 человек.

В Сочи гости летят из нескольких десятков российских регионов. Помимо традиционных направлений, которые возобновлены после пандемии, расписание аэропорта пополнилось и 15 совершенно новыми маршрутами.

Например, были возобновлены рейсы из Сочи в Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Элисту, Архангельск.

В июле аэропорт курорта принял туристов по семи новым направлениям. Среди них: Ярославль, Ульяновск, Оренбург, Мурманск и Кемерово.

Одним из знаковых событий в истории аэропорта стало открытие масштабной программы рейсов, которые соединили Сочи и Дальний Восток: Владивосток, Благовещенск, Южно-Сахалинск и Хабаровск.

Всего за июль аэропорт планирует принять более 350 тысяч туристов. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Сочи

Всего за июль аэропорт планирует принять более 350 тысяч туристов. Корреспондент «Комсомольской правды» встретила один из рейсов из северной столицы.

- Коронавирус просто не оставил нам другого выбора: всей семьей мы решили лететь в Сочи. Раньше проводили отпуск на Средиземном море. Отель забронировали заранее, ещё в июне и теперь предвкушаем релакс у моря, - признался Михаил Лебедев, который прилетел в Сочи из Санкт-Петербурга с женой и двумя дочками-подростками.

- А мы прилетели в Сочи намерено, - вступает в разговор пара коренных питерцев Марина и Иван Соколовы. - Почему? Боимся за границей заразу подхватить. В Сочи в этом смысле пока спокойнее.

В начале июля на курорте приняли 100-тысячного туриста. Сегодня число отдыхающих превысило 170 тысяч человек.

А Сочи не стоит на месте, городские власти разнообразят пляжный отдых новыми направлениями активного туризма, чтобы привлечь еще больше гостей.

- За год Сочи принимает 6 миллионов туристов. Активные виды отдыха выбирает около 3 миллионов человек. Нам необходимо развивать то, что у нас уже есть - создавать новые безопасные предложения на любой вкус. Это позволит привлечь больше туристов летом и в межсезонье в горный кластер, - считает глава города Алексей Копайгородский.