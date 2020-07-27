«Стеснение пропало»: жители Сочи предлагают штрафовать полуголых туристов на улицах

Сочи летом превращается в один сплошной пляж. Туристы в бикини и купальниках ходят по центральным улицам, сидят в кафе, делают покупки в магазинах и на рынках, гоняют на электросамокатах, отдыхают в скверах и парках.

Жители предложили штрафовать полуголых туристов в одном из местных пабликов. В соцсетях разместили фотографии полуголых девушек в общественных местах.

- Или мы все-таки курорт мирового уровня и не стоит обращать на это внимание, так как это вполне нормально и этично!? - написал автор публикации.

На справедливые замечания сочинца, отдыхающие отвечают, что на курорте слишком жарко и носить ничего, кроме купальников и плавок, невозможно.

В сочинских кафе на набережной почти не встретишь одетых гостей.

- Совсем стыд потеряли. После их мокрых купальников другим гостям будет неприятно садиться в нашем кафе, - сетует администратор одной из точек общепита на набережной Арсен Авагемян.

На сочинском рынке между прилавками дефилируют дамы в купальниками с полными корзинками фруктов.

- Скидок за откровенные купальники не делаю, смущает такое бесстыдство, - признался «Комсомолке» один из продавцов Гога Борзамашвили.

Существуют общепринятые правила поведения в общественных местах. В их числе - и элементарные правила соблюдения приличий, в том числе и по одежде, а точнее - об отсутствии таковой.

Сочи - город-курорт, и его жители ориентированы на создание комфортных условий для отдыхающих. Но это совсем не значит, что туристы гостеприимство должны расценивать, как вседозволенность и распущенность, в том числе и по морально-этическим вопросам.

В каждом городе есть водоемы, но это же значит, что к ним надо ехать в купальнике, прогуливаться в парке в бикини, обедать в плавках.Фото: Юлия БАРАНОВА

В каждом городе есть водоемы, но это же не значит, что к ним надо ехать в купальнике, прогуливаться в парке в бикини, обедать в плавках. Все это очевидно и не придёт в голову отдыхающим у себя в городе. Сочи - такой же город, и не надо путать городскую среду с пляжным отдыхом! А в Сочи уж есть где развернуться - 145 км вдоль моря, бассейны и аквапарки, гуляй, загорай...

- Магазины, кафе, общественный транспорт уж точно не для принятия солнечных ванн! Отдых, в первую очередь это хорошее настроение и оно зависит от нашего поведения. Не спроста есть пословица, «встречают по одежке....», носите одежду в общественных местах - и вас всегда встретят улыбкой», - считает руководитель службы размещения одного из сочинских санаториев Вероника Смирнова.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Попков, адвокат правозащитной организации «Зона Права» прокомментировал ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань».

- Не могу согласиться с требованием ряда жителей штрафовать за "полураздетость". Строгость российских законов всегда смягчалась необязательностью их исполнения и любая новая репрессивная практика не приведёт ни к чему хорошему. Кто будет новой полицией нравов? Кто будет регламентировать и измерять ширину шорт и топиков? Кто будет устанавливать допустимы ли голые плечи, живот и спина?, - рассуждает Александр Попков.

Он обратил внимание, что при этом за самые вопиющие случаи, связанные с грубым и нарочитым пренебрежением к обществу, вполне могут подпадать под существующие статьи в КоАП и даже в УК (например, мелкое хулиганство).

- Но, скорее, эта проблема лежит не в правоприменительной, а в этической плоскости, в вопросах воспитания и морали, - заключил адвокат.

Как сообщалось ранее, в Сочи пара занялась сексом на пляжных качелях.