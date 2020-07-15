Сотрудники полиции проведут проверку по факту размещения в соцсетях видео, на котором парочка занимается сексом на пляжных качелях в Сочи. Затем в интернете появилась информация, что молодежь задержали за мелкое хулиганство. Им грозит штраф или 15 суток ареста.

По утрам в Сочи казаки, полиция и Росгвардия обходит пляжи, патрулируют территорию. И во время такого обхода на пляжных качелях и увидели занимающихся сексом молодых людей. Когда патруль подошел к ним, ребята оделись, но проходить в отделение отказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790740" frameborder="0"></iframe> Полиция проверит видео, на котором парочка занялась сексом на пляжных качелях в Сочи.

В полиции «Комсомольской правде» - Кубань» уточнили, что свидетелями происшествия стали казаки. Они проинформировали любвиобильную парочку о нарушении и отпустили. Протокол о нарушении не составляли.

- По факту появления данной публикации видео проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сочинские врачи-курортологи отметили в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» - Кубань», что в нынешнем сезоне у туристов наблюдается «взрыв необузданных страстей». Специалисты связывают это явление с длительным карантином, после которого люди, наконец, вырвались в Сочи и пустились во все тяжкие.

«Комсомолка» уже писала про аналогичный случай в июле. Тогда парочка занялась сексом на пляже в раздевалке.

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