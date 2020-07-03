В Сочи парочка занялась сексом на глазах у отдыхающих

Чтобы не мешать отпускникам наслаждаться отдыхом на побережье, власти края отменили все ограничения. Никаких пропусков, никаких обсерваторов, даже маски разрешили на пляже не носить - отдыхай себе у моря, грей бока. Некоторые отдыхающие находят себе развлечение поинтереснее.

На одном из пляжей в Сочи парочку обуяла страсть. Они решили уединиться прямо в раздевалке, занявшись сексом на глазах у отдыхающих. По всей видимости гостиницы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и не заселяют в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788505" frameborder="0"></iframe> В Сочи парочка занялась сексом прямо в раздевалке Видео: vk.com/sochi_official.

Другие отдыхающие засняли ничуть не стесняющуюся молодежь. Судя по всему, звуки любовных утех было слышно далеко за пределами раздевалки. Уж сколько продолжалось это откровенное зрелище, неизвестно. Но видео автор решил поделиться в соцсетях.

Жители Сочи практически единогласно осудили чересчур раскованных влюбленных.

- Ну совесть иметь-то надо! Неужто нельзя было как-то скрыться от посторонних. Мало того, что стыд потеряли, так еще и раздевалку, которых и так не хватает, заняли, - возмущалась женщина.

Досталось и анонимному оператору. По мнению большинства, с его стороны записать половой акт на телефон да еще и выложить в Сеть было верхом неприличия.

- Если тебя возмутило, подойди и скажи, дай подзатыльник. Чего снимать? Нездоровый интерес какой-то, - негодовал сочинец.

А тем временем за секс в общественном месте можно схлопотать штраф. Раздевалка на пляже является объектом публичным. Здесь находятся люди, которые могут стать невольными свидетелями противоправных действий, причем в любое время суток. За плотские утехи на парочку могут составить протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. По закону их могут оштрафовать до 2500 рублей, но возможен и арест до 15 суток.

А вот если свидетелями непристойного поведения стали дети, то в отношении нарушителей могут возбудить уголовное дело. Ведь демонстрация полового акта или половых органов несовершеннолетним – тяжкое уголовное преступление.

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