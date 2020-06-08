Гуляющих в парке Краснодар возмутила парочка, которая занялась сексом на лужайке
Главная городская достопримечательность - парк "Краснодар" - открылась после 2 месяцев карантина в субботу, 6 июня. Перед входом, как и было заявлено, посетителей предупредили о 1,5-метровой дистанции, запрете купаний в фонтанах и игре на детской площадке. Но предупрежденные, войдя внутрь, обо всех рекомендациях будто напрочь забыли.
Дети полезли в пруды, а взрослые - в кусты едва отцветшего шалфея за селфи. Были и такие, кто публично занялся сексом на лужайке под объективами многочисленных камер мобильных телефонов.
Пара, нисколько не стесняясь, расположилась в центре парка на траве.
Парочка занялась сексом прямо в парке, открытом после карантина в Краснодаре.
- Пледом накрылись, но мерные движения тел не оставили сомнений, что под ним происходит, - подписывали свои видео посетители парка.
К слову, разогнать нарушителей общественного порядка в голову отдыхающим не пришло.
Между тем, как правило, любителей публичности, застуканных в парках, на улицах, в подъездах, учреждениях и так далее, привлекают к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, то есть «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Штраф за такое нарушение — до 2500 рублей, но возможен и арест до пятнадцати суток.
Однако если общественное место — территория детского сада или школы, либо свидетелями стали дети (что может произойти в тех же парках и на улицах), то можно стать фигурантом уголовного дела за «совершение развратных действий» по статье 135 УК РФ.
Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать карантин до 21 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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