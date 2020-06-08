2020-06-08T14:55:36+03:00
Происшествия

Гуляющих в парке Краснодар возмутила парочка, которая занялась сексом на лужайке

Они лежали на траве, едва прикрывшись пледом [видео]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Не стесняясь, пара занялась любовью прямо на глазах у многочисленных посетителейНе стесняясь, пара занялась любовью прямо на глазах у многочисленных посетителей
Изменить размер текста:

Главная городская достопримечательность - парк "Краснодар" - открылась после 2 месяцев карантина в субботу, 6 июня. Перед входом, как и было заявлено, посетителей предупредили о 1,5-метровой дистанции, запрете купаний в фонтанах и игре на детской площадке. Но предупрежденные, войдя внутрь, обо всех рекомендациях будто напрочь забыли.

Дети полезли в пруды, а взрослые - в кусты едва отцветшего шалфея за селфи. Были и такие, кто публично занялся сексом на лужайке под объективами многочисленных камер мобильных телефонов.

Пара, нисколько не стесняясь, расположилась в центре парка на траве.

Парочка занялась сексом прямо в парке, открытом после карантина в Краснодаре.

- Пледом накрылись, но мерные движения тел не оставили сомнений, что под ним происходит, - подписывали свои видео посетители парка.

К слову, разогнать нарушителей общественного порядка в голову отдыхающим не пришло.

Между тем, как правило, любителей публичности, застуканных в парках, на улицах, в подъездах, учреждениях и так далее, привлекают к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, то есть «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Штраф за такое нарушение — до 2500 рублей, но возможен и арест до пятнадцати суток.

Однако если общественное место — территория детского сада или школы, либо свидетелями стали дети (что может произойти в тех же парках и на улицах), то можно стать фигурантом уголовного дела за «совершение развратных действий» по статье 135 УК РФ.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать карантин до 21 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Галицкий лично побывал в парке Краснодар в первый день открытия после карантина

Парк Краснодар открылся 6 июня [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кубанские полицейские помогли экстренно доставить в больницу женщину с приступом
На Кубани выбрали лучших молодых педагогов
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Банк УРАЛСИБ открыл дополнительный офис в Геленджике по новому адресу
Центры занятости Кубани начали прием граждан
В Сочи вновь предупреждают об аномальной жаре
ВТБ Лизинг пересмотрел график лизинговых платежей Делимобиля
Автошколы Краснодара из-за тяжелой ситуации устроят флешмоб
В детсадах Краснодара открывают 41 дежурную группу
Названа дата открытия туристического сезона в Краснодарском крае
Сбербанк профинансирует строительство ЖК NOVELLA в Краснодаре на 3,5 млрд рублей
За время работы обсерваторов на Кубани в них выявили 65 человек с COVID-19
В Сочи турист получил травму на Ажекских водопадах
Засуха на Кубани: В Краснодарском крае наблюдается недостаток влаги в почве
В мэрии Краснодара рассказали истинную ситуацию о коронавирусе в городе
Температура воды в Черном море 8 июня 2020: холоднее всего купаться в Анапе
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: умерла 60-летняя краснодарка
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года: среди заболевших - 6-месячный ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года увеличилось на 86 человек
Полиция в Сочи разыскала пропавшего 3 -летнего малыша
В Краснодарском крае выдали 253 льготной ипотеки
В теннисной академии в Сочи меняют покрытие кортов
В Анапе 17-летняя девушка выпала с крыши многоэтажки
На Кубани открылось 70% рынков и ярмарок
В Дагомысе во дворе многоэтажек сгорел автомобиль
Мощность краснодарского водозабора «Витаминкомбинат» увеличат вдвое
Жители Краснодара смогут бороться с недобросовестными обрезчиками деревьев
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 7 июня умерла 60-летняя пенсионерка
На Кубани чуть не умер ребенок-инвалид, застряв в кровати