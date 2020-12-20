В Сочи туристов с симптомами COVID-19 в новогодние праздники будут закрывать в обсерваторе

В дни новогодних праздников в Сочи приедет почти 350 тысяч туристов. Фото: sochi.ru

В Сочи заявили, что город на 100% готов обеспечить безопасность туристов от коронавируса в новогодние праздники. Здесь в ближайшие дни для туристов с симптомами COVID-19 откроют обсерватор. Приезжих будут временно изолировать, чтобы избежать появления очагов коронавирусной инфекции. Уже известно, что обсерватор будет развернут на базе одного из гостиничных комплексов.

- Есть договоренность с комплексом «Омега», они предоставят все необходимое. Соответствующие службы и ведомства уже готовы приступить к работе обсерватора, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи создан двухмесячный запас экспресс-тестов на коронавирус для туристов. Чтобы не допустить никаких эксцессов в праздничные дни, на курорте без выходных будет работать городской оперштаб.